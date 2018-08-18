بكين ترفض تقرير البنتاغون حول قوة الجيش الصيني: مجرد تكهنات

رفضت وزارة الدفاع الصينية تقرير وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حول قوة الجيش الصيني العسكرية مؤكدة أن ما ورد فيه “مجرد تكهنات”.

وقال الوزارة في بيان نقلته رويترز: إن “تقرير البنتاغون أساء تفسير نوايا الصين الاستراتيجية وضخم ما يسمى التهديد العسكري الصيني” مشيرة إلى أنها قدمت احتجاجات قوية للجانب الأمريكي بشأن المزاعم التي أوردها التقرير.

وشدد البيان على أن الصين تقوم بتنمية سلمية وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية وأنها تسهم بشكل دائم في السلام العالمي وحامية للنظام العالمي مبينا أن “تعزيز الجيش الصيني يهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها”.

وادعى البنتاغون في تقرير له أن الجيش الصيني يتدرب لتوجيه ضربات للولايات المتحدة وحلفائها في وقت تزداد فيه حدة التوتر بين الجانبين على خلفية السياسات الاقتصادية والتجارية الفاشلة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.