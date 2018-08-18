وثيقة تثبت تنسيق تركيا مع جبهة النصرة في الشمال السوري
وحدات الجيش تدمر تحصينات للتنظيمات الإرهابية وتقضي على عدد من أفرادها بريفي إدلب وحماة
مرسوم تشريعي يحدد الحالات التي يمنح فيها الموفد مدة ستة أشهر لاستكمال إجراءات تعيينه
المجنزرات السورية تقهر جبروت “البازلت” وتحسم المعركة ضد “داعش”
السلاح الكيميائي يصول ويجول في إدلب
الأردن يمنع مئات السوريين من العودة إلى بلداتهم
مصدر عسكري: الجيش السوري أصبح جاهزاً لبدء معركة إدلب
إسقاط 5 طائرات مسيرة باتجاه قاعدة حميميم في اللاذقية
قيادات النصرة في إدلب تترك “العجيان” لمصيرهم بزعم “الحج”
قوات روسية استطلاعية تصل مطار أبو الظهور استعداداً لمعركة إدلب
الرئيس الأسد يستقبل عمال شركة إسمنت الرستن
دمشق تحدد ساعة الصفر: أسبوعٌ مصيري في ادلب
هل دخل الجيش إلى بريقة وبئر العجم؟
هل ستنتهي الحرب في سورية؟
ثغرات "غير موثقة" في تقارير التحالف الدولي عن الضحايا المدنيين في الرقة

بكين ترفض تقرير البنتاغون حول قوة الجيش الصيني: مجرد تكهنات

رفضت وزارة الدفاع الصينية تقرير وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حول قوة الجيش الصيني العسكرية مؤكدة أن ما ورد فيه “مجرد تكهنات”.

وقال الوزارة في بيان نقلته رويترز: إن “تقرير البنتاغون أساء تفسير نوايا الصين الاستراتيجية وضخم ما يسمى التهديد العسكري الصيني” مشيرة إلى أنها قدمت احتجاجات قوية للجانب الأمريكي بشأن المزاعم التي أوردها التقرير.

وشدد البيان على أن الصين تقوم بتنمية سلمية وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية وأنها تسهم بشكل دائم في السلام العالمي وحامية للنظام العالمي مبينا أن “تعزيز الجيش الصيني يهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها”.

وادعى البنتاغون في تقرير له أن الجيش الصيني يتدرب لتوجيه ضربات للولايات المتحدة وحلفائها في وقت تزداد فيه حدة التوتر بين الجانبين على خلفية السياسات الاقتصادية والتجارية الفاشلة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.