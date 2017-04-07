بكلفة 240 مليون ليرة 3 منشأت صناعية جديدة في درعا





كشف مدير صناعة درعا عبد الوحيد العوض أن “3 منشآت صناعية جديدة دخلت سوق العمل مطلع الشهر الحالي برأسمال اجمالي بلغ 240 مليون ليرة سورية ووفرت 32 فرصة عمل”.



وأضاف عبد الوحيد العوض، لوكالة “سانا”، أن “المنشآت توزعت بين منشأتين كيميائيتين للكراسي البلاستيكية وتغليف السلع وأكياس النايلون وواحدة غذائية للمشروبات غير الغازية المنكهة”.



وبين العوض أن “العام الحالي شهد ترخيص وتنفيذ 9 منشات حرفية موزعة على 3 منشات هندسية و 6 غذائية”، موضحا أن “المديرية رخصت في هذا العام وفق القانون رقم21 ثماني منشات صناعية براسمال 300 مليون ليرة ستوفر 47 فرصة عمل منها واحدة هندسية وأخرى غذائية و 6 كيميائية شملت الادوية البشرية والطباعة على الكرتون واكياس النايلون والمنظفات والبلوك ونشر الاحجار والانابيب الزراعية وتيب الكهرباء”.



ولفت العوض إلى أن “المديرية بالتعاون مع لجنة المحروقات الفرعية بالمحافظة منحت في شهر آذار الماضي كمية من المازوت للصناعيين بلغت 260 الف ليتر لزوم تشغيل المنشآت الصناعية وتخصص حاليا 10 الاف ليتر يوميا لزوم عمل منشآتهم”.



يشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة على القانون رقم 21 في الربع الرابع من العام الماضي بلغ 14 منشاة برأسمال 972 مليون ليرة.