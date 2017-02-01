بكلفة نحو 130 مليون ليرة… البدء بتنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لـ 9 من آبار المكرمة بالسويداء

بدأت مديرية الموارد المائية بالسويداء بتنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لتسع من آبار المكرمة بكلفة نحو 130 مليون ليرة وذلك تمهيدا لوضعها بالخدمة خلال الفترة القادمة.



وبين مدير الموارد المائية بالمحافظة المهندس أدهم أبو لطيف أن أربعا من هذه الآبار وهي السالمية وحزم ودير اللبن وصلاخد ستكون جاهزة للعمل مباشرة بعد انتهاء تنفيذ الشبكة الكهربائية لها بينما باقي الآبار وهي العانات 2 والغارية 2 والمغير 2 وصلخد 2 وصماد البردان 2 تسير فيها تنفيذ أعمال مشروع الكهرباء مع تنفيذ خزانات المياه وشبكات الري عليها.



ولفت أبو لطيف إلى أن المديرية وضعت خطة لتشغيل 15 بئرا جديدة بالخدمة لتضاف إلى 69 بئرا من آبار المكرمة المستثمرة.



وكانت مديرية الموارد المائية بالسويداء أنفقت على مشروعاتها العام الماضي 120ر1 مليار ليرة.

سانا