وفاة مواطن جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها أحد المطلوبين في منطقة المجتهد بدمشق
لافروف: ندعو الأمم المتحدة للإسراع في تنظيم جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف
السيطرة على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي في ريف حمص
ورش الصيانة تواصل عمليات الإصلاح والتأهيل في عين الفيجة
«قسد» تتلقّى مدرعات من الأميركيين
اقتتال الفصائل كان لتعطيل أستانة وقيادي في «الزنكي» يعترف بممارسة «النخاسة
سفارة الخرطوم: لا تأشيرات لدخول السوريين إلى السودان
الرئيس الأسد لصناعيين من دمشق وريفها: إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سورية
وزير الداخلية الداغستاني يكشف عن التحاق أكثر من 1200 من الداغستانيين بداعش في سورية
في ظل توقف القتال.. أمريكا تسلي أحبتها في “داعش“ برمي منشورات أخبارية على الرقة
النظام التركي يقر بطرد أكثر من 94 ألف موظف حكومي بذريعة تورطهم بالإنقلاب
القوات العراقية تقضي على 39 إرهابيا شرق محافظة صلاح الدين
القضاء على إرهابيين كويتيين وعراقيين من تنظيم “داعش” في دير الزور
ضبط مستودع للاتجار بالمازوت المدعوم في درعا
الرئيس الأسد: ما تتعرض له سورية وفنزويلا هو ثمن تمسكهما بسيادتيهما

بكلفة نحو 130 مليون ليرة… البدء بتنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لـ 9 من آبار المكرمة بالسويداء

بدأت مديرية الموارد المائية بالسويداء بتنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لتسع من آبار المكرمة بكلفة نحو 130 مليون ليرة وذلك تمهيدا لوضعها بالخدمة خلال الفترة القادمة.

وبين مدير الموارد المائية بالمحافظة المهندس أدهم أبو لطيف أن أربعا من هذه الآبار وهي السالمية وحزم ودير اللبن وصلاخد ستكون جاهزة للعمل مباشرة بعد انتهاء تنفيذ الشبكة الكهربائية لها بينما باقي الآبار وهي العانات 2 والغارية 2 والمغير 2 وصلخد 2 وصماد البردان 2 تسير فيها تنفيذ أعمال مشروع الكهرباء مع تنفيذ خزانات المياه وشبكات الري عليها.

ولفت أبو لطيف إلى أن المديرية وضعت خطة لتشغيل 15 بئرا جديدة بالخدمة لتضاف إلى 69 بئرا من آبار المكرمة المستثمرة.

وكانت مديرية الموارد المائية بالسويداء أنفقت على مشروعاتها العام الماضي 120ر1 مليار ليرة.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.