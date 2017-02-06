بكل محبة الفرحة الرابعة مع سيريتل

جميلة هي بفستانها الأبيض ... وإشراقة البسمة على مُحيّاها .. سيد عز ببدلته العسكرية ... وفجر الأمل يُرسم بزنوده.

منذ بداية شهر شباط وشركة سيريتل تحضر لحفلي زفاف بـ 120 شابة وشاباً من أبطال الدفاع الشعبي "القوى الرديفة للجيش العربي السوري".

رحلة التحضيرات للفرحة الرابعة بدأت بكل محبة حيث تم التعاون بين العرسان وفريق عمل سيريتل المسؤولين عن الحفلين، السادس والسابع من شباط يومي الفرحة الرابعة.

يوم الزفاف يحلمون به كل فتاة وشاب أرادت شركة سيريتل أن تشاركهم ذاك الشعور المميز بدءاً من فساتين الزفاف بإطلالتها الملكية والبدلات العسكرية التي سيرتديها العرسان حاملةً أسمى معاني الرجولة والشرف والإخلاص.

إذاعة نينار FMرافقت شركة سيريتل وعرسان الفرحة الرابعة بتغطية كاملة لأجواء البروفة ببث حي ومباشر وذلك عبر التردد 89.6 MHZ دمشق – اللاذقية – حمص و101.1 MHZ طرطوس ، ولأنها تؤمن برسالة الفرح ونشرها في أرجاء الوطن ستغطي حفل الزفاف تغطية مباشرة مهنئة العرسان على أثير أنغام اذاعنها.

عيونٌ تلمع ... تارةً أملاً ... وتارةً خجلاً .. وُعودٌ تتجدد لأجل الوطن... سوريَتي مبارك لك أبناءك ومبارك لهم زفافهم.

خبر إعلاني



