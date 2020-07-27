بقيمة 1.3 مليار.. الموافقة على مشروع خاص بجامعة طرطوس

كشف وزير النقل ورئيس لجنة المتابعة الوزارية لمشاريع طرطوس علي حمود أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء صدقت في جلستها الأخيرة التي عقدت يوم الخميس الماضي على عقد تنفيذ المشروع المتكامل لربط الجزء الجنوبي من الأرض المستملكة لجامعة طرطوس بالجزء الشمالي والبالغة قيمته 1.3 مليار ليرة.



وبيّن حمود في تصريح صحفي أن «المشروع- المؤلف من جسر للسيارات وجسر للمشاة وجسر معدني جميعها فوق نهر الغمقة- مهم جداً ويأتي في إطار دعم الحكومة للجامعة ومشاريع أبنيتها» متمنياً أن تباشر الشركة المتعاقد معها في تنفيذه قريباً لتسريع وتيرة العمل في الجزأين والمشاريع المباشر بهما عليهما.