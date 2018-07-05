بقيمة مليار 250 مليون ليرة...مشروع سوري ماليزي لإنتاج عدادات مياه الكترونية
كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة للاستثمار للثورة تشميل مشروع مشترك سوري ـ ماليزي لإنتاج وتسويق وحدات معالجة مياه الصرف الصحي وتجميع عدادات مياه إلكترونية بكلفة إجمالية تصل إلى مليار ومئتين وخمسين مليون ليرة سورية، وبطاقة إنتاجية تصل إنتاج 1500 وحدة معالجة سنوياً و 500 ألف عداد مياه.
وأوضحت المصادر أن أهمية المشروع تكمن في نقل التكنولوجيا الماليزية بموجب الاتفاقية التأسيسية للشركة المشتركة السورية الماليزية للصناعات الهندسية الموقعة مع وزارة الصناعة.
وبين المصدر أن نسبة مشاركة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية تصل إلى 10 % ومشاركة الجانب الماليزي 90 % الأمر الذي يوفر إدخال تقنيات جديدة رائدة إلى سورية من الماليزيين.
الثورة
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