بقيمة مليار 250 مليون ليرة...مشروع سوري ماليزي لإنتاج عدادات مياه الكترونية

كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة للاستثمار للثورة تشميل مشروع مشترك سوري ـ ماليزي لإنتاج وتسويق وحدات معالجة مياه الصرف الصحي وتجميع عدادات مياه إلكترونية بكلفة إجمالية تصل إلى مليار ومئتين وخمسين مليون ليرة سورية، وبطاقة إنتاجية تصل إنتاج 1500 وحدة معالجة سنوياً و 500 ألف عداد مياه.‏

وأوضحت المصادر أن أهمية المشروع تكمن في نقل التكنولوجيا الماليزية بموجب الاتفاقية التأسيسية للشركة المشتركة السورية الماليزية للصناعات الهندسية الموقعة مع وزارة الصناعة.‏

وبين المصدر أن نسبة مشاركة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية تصل إلى 10 % ومشاركة الجانب الماليزي 90 % الأمر الذي يوفر إدخال تقنيات جديدة رائدة إلى سورية من الماليزيين.‏



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