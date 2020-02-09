بقيمة أكثر من 5 مليارات يورو. . قطر تدخل بصفقة أسلحة لشراء غواصات حربية

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية أن قطر ستصبح أول دولة خليجية تقوم بتشغيل غواصات وحاملة طائرات، بعد أن وقعت صفقة قيمتها 5 مليارات يورو مع شركة الدفاع الإيطالية العملاقة “فينكانتيري” لبناء سفن حربية وغواصات متطورة، وإنشاء قاعدة بحرية خارجية.



وأشارت إلى أن الغواصات القطرية قد تكون جزءاً من صفقة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو مع إيطاليا، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2017.



وأوضحت المجلة أن هذه الصفقة شملت حاملة طائرات عمودية كبيرة، وأربع سفن حربية وقاربي دورية.



وأكدت الصحيفة أنه وفي حزيران 2016، وقعت الشركة عقدا بقيمة 4 مليارات يورو مع وزارة الدفاع القطرية لبناء سبع سفن سطحية يجري بناؤها حاليا في أحواض بناء السفن الإيطالية التابعة للمجموعة.



وأشارت المجلة إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد كشفتا سابقاً عن حاجتهما إلى الحصول على غواصات، لذا يمكن اعتبار تحرك قطر ، رد فعل على هذه الرغبة للجارتين اللتين في حالة قطيعة دبلوماسية مع قطر.



وأكدت “فوربس” أن إيران هي المشغل الوحيد حالياً في الخليج العربي لهذه الغواصات، باستثناء الغواصة البحرية الأمريكية أو الغواصة الأوروبية المنتشرة هناك.



وتدخل دول الخليج سنوياً مليارات الدولارات على صفقات شراء الأسلحة من الدول الأوروبية لاستخدامها في حروب عربية داخلية كالحرب السعودية والإماراتية على اليمن.