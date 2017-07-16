بقاء الأطفال داخل المنزل يهددهم بقصر النظر

كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يقضون وقتًا أقل خارج المنزل ولا يلعبون قدرًا كافيًا من الألعاب الرياضية غالبًا ما يعانون من قصر النظر.

وقالت كارولين كليفير -المشرفة على الدراسة بمركز ايراسموس الطبي في روتردام- إن نمط الحياة في بداية الشباب يرتبط بشكل كبير ببداية قصر النظر، وأضافت أن عدم الخروج وإجراء الكثير من الأعمال في المنزل سيزيدان كثيرا من خطر هذه الإصابة.

وقالت كارولين كليفير -المشرفة على الدراسة بمركز ايراسموس الطبي في روتردام- إن نمط الحياة في بداية الشباب يرتبط بشكل كبير ببداية قصر النظر، وأضافت أن عدم الخروج وإجراء الكثير من الأعمال في المنزل سيزيدان كثيرا من خطر هذه الإصابة.