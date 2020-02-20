بفعل الأمطار.. معظم سدود اللاذقية تصل إلى حجم التخزين الطبيعي

أكد مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس نبيل حسن أن الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية ساهمت في ارتفاع المناسيب الجوفية وتصريف الينابيع وزيادة معدلات الجريان السطحي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة مخازين السدود حيث امتلأت 9 بحيرات سدود من أصل 14 سداً مستثمراً في المحافظة.



وأوضح حسن أنه يوجد في جميع سدود المحافظة فريق عمل فني مناوب على مدار الساعة، إضافة إلى وجود لجنة فرعية تقوم بجولات مستمرة على مواقع السدود للتأكد من الحالة الفنية لها، ووضع أنظمة وأجهزة مراقبة سواء كان من نقاط مساحية أو آبار بيزومترية أو آبار بيزونيومترية أو مراقبة منظومات الرشح في كل منها للتدخل في الوقت المناسب .



وشدد حسن على أن الوضع الفني لجميع السدود في المحافظة جيد جداً وفي وضع آمن .



ويبلغ عدد سدود محافظة اللاذقية 14 سداً، وهي 16 تشرين، الثورة، بللوران، خربة الجوزية، القنجرة، كرسانا، الجوزية، صلاح الدين، بحمرة، الحويز، بيت ريحان، كفردبيل، الحفة وبيت القصير.



باسل يوسف