مصدر عسكري : الجيش يدمر عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه النيرب
“المقاومة الوطنية السورية” تضع نفسها تحت تصرف الجيش السوري في وجه “العدوان التركي”
آخرُ المستجدات والمواقف الدوليّة حيال الوضع في سوريا
الدفاع الروسية القوات الأمريكية أرسلت أكثر من 300 شحنة أسلحة إلى سورية منذ مطلع العام
الجيش يرد على الاستفزازات التركية غرب حلب ويدك الإرهابيين في دارة عزة والأتارب
توسّع أميركي في الجزيرة السورية: نحو إحكام السيطرة على «طريق البترول»
تعزيزات عسكرية روسية كبيرة إلى سورية تشمل مختلف أنواع الأسلحة
الدفاعات الجوية في محيط قاعدة "حميميم" تتصدى لأهداف معادية
لافروف: لا عودة إلى الوضع القائم سابقاً في إدلب
الجيش يهدّئ الميدان «تكتيكياً»: تنازلات تركية خلف الكواليس
قابيل ويحيى الشغري
نصر حلب
الأسد: تهديدات أنقرة فقاعات
لافروف : من حق سورية محاربة الإرهاب
حلب المحررة تعمّق مأزق أردوغان.. هل تحل “النصرة” نفسها؟
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

بفعل الأمطار.. معظم سدود اللاذقية تصل إلى حجم التخزين الطبيعي

أكد مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس نبيل حسن  أن الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية ساهمت في ارتفاع المناسيب الجوفية وتصريف الينابيع وزيادة معدلات الجريان السطحي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة مخازين السدود حيث امتلأت  9 بحيرات سدود من أصل 14 سداً مستثمراً في المحافظة.

وأوضح حسن أنه يوجد في جميع سدود المحافظة فريق عمل فني مناوب على مدار الساعة، إضافة إلى وجود لجنة فرعية تقوم بجولات مستمرة على مواقع السدود للتأكد من الحالة الفنية لها، ووضع أنظمة وأجهزة مراقبة سواء كان من نقاط مساحية أو آبار بيزومترية أو آبار بيزونيومترية أو مراقبة منظومات الرشح في كل منها للتدخل في الوقت المناسب .


وشدد حسن على أن الوضع الفني لجميع السدود في المحافظة جيد جداً وفي وضع آمن .


ويبلغ عدد سدود محافظة اللاذقية 14 سداً، وهي 16 تشرين، الثورة، بللوران، خربة الجوزية، القنجرة، كرسانا، الجوزية، صلاح الدين، بحمرة، الحويز، بيت ريحان، كفردبيل، الحفة وبيت القصير.

 

 


باسل يوسف