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بغداد تغلق منافذ إقليم كردستان وتوقف رحلاته الجوية

أعلن المتحدث بإسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إغلاق المنافذ الجوية لإقليم كردستان منذ السادسة مساء حسببغداد تغلق منافذ إقليم كردستان وتوقف رحلاته الجوية التوقيت المحلي ليوم الجمعة 29 أيلول.

وقال الحديثي “نحن ماضون لتطبيق قرار الحكومة الاتحادية في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها فيما يتعلق بفرض الرقابة، والإشراف على المنافذ الحدودية والجوية الموجودة في محافظات إقليم كردستان”.

وأضاف الحديثي، باشرت الحكومة الاتحادية، في الساعة السادسة مساءاً بوقف الرحلات الخارجية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، في إقليم كردستان.

وأكد، نحن ماضون بتطبيق الإجراءات الخاصة بغلق المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، ولن يتم فتحها إلا بعد استلامها من قبل السلطة الاتحادية والإشراف والرقابة عليها مثلما تفعل في المنافذ الحدودية البرية الأخرى في خارج الإقليم.

وأوضح الحديثي، أن المنافذ الحدودية للإقليم هي مع دول إيران وتركيا وسوريا، كلها ستخضع لإجراءات الإغلاق ولن يتم فتحها إلا بعد أن يتم استلامها وإدارتها من قبل السلطة الاتحادية والسلطات المختصة المختلفة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن السيطرة على مطارات ومنافذ إقليم كردستان، لمنع الفساد والتهريب وليس لتجويع الشعب الكردي.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء الماضي 26 أيلول، أن حكومته أمهلت حكومة إقليم كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على مطارات الإقليم لتفادي حظر جوي دولي.

المصدر: سبوتنيك

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