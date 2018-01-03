بغداد تصدر قرارات لإنهاء الأزمة مع أربيل

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي إحسان الشمري، عن صدور عدة قرارات لإنهاء الأزمة بين السلطات الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق، ومن بينها تسليم المنافذ الحدودية لبغداد.

وبين الشمري على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، يوم الاثنين، أن القرارات تتضمن استلام الحدود الدولية مع تركيا وإيران وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات، وتشكيل لجنة لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي وفي حكومة الإقليم وتوزيع رواتب الموارد المائية ودعوة المنتسبين الاتحاديين في الإقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم كل حسب وزارته.

وبين الشمري على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، يوم الاثنين، أن القرارات تتضمن استلام الحدود الدولية مع تركيا وإيران وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات، وتشكيل لجنة لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي وفي حكومة الإقليم وتوزيع رواتب الموارد المائية ودعوة المنتسبين الاتحاديين في الإقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم كل حسب وزارته.