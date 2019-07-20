بغداد ترفض افتتاح معبر مع «قسد» بغياب العلم السوري

أعلن مسؤول محلي عراقي، أمس، تأجيل افتتاح معبر حدودي بين العراق وسوريا، بعد رفض «قوات سوريا الديموقراطية» رفع العلم السوري على المعبر بناءً على طلب من الحكومة العراقية. وكان من المقرر أن يتم خلال هذا الأسبوع افتتاح المعبر بين منطقة سنجار العراقية والأراضي السورية المقابلة التي تخضع لسيطرة «قسد»؛ وذلك لتسهيل عودة النازحين من مخيم الهول ومخيمات أخرى في سوريا إلى الأراضي العراقية.



ووفق مصادر في «إقليم كردستان»، فان أوساطاً كردية تجري مشاورات لافتتاح المعبر بإشراف الأمم المتحدة و«التحالف الدولي». وكانت السلطات العراقية قد اتفقت قبل 3 أشهر مع «قسد» على افتتاح المعبر.