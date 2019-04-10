بعضها أمريكي أسلحة وذخائر متنوعة في عربين والضمير بريف دمشق

عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر منها أمريكي وغربي المنشأ من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة عربين ومنطقة الضمير بريف دمشق خلال استكمال تأمين المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.



وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح صحفي أنه “في إطار المتابعة الأمنية المتواصلة وبالتعاون مع الأهالي عثرت وحدة من الجهات المختصة خلال عمليات تمشيط ما تبقى من مناطق حررها الجيش من الإرهاب في الغوطة الشرقية لرفع مخلفات الارهابيين حفاظا على حياة الأهالي في بلدة عربين ومنطقة الضمير على كميات كبيرة من القذائف والذخائر المتنوعة بعضها أمريكي وغربي الصنع كانت مخبأة في أوكار الإرهابيين”.



وبين المصدر أنه من بين المضبوطات “ذخائر وأسلحة رشاشة وبنادق حربية متنوعة وقنابل يدوية غربية الصنع وقذائف مضادة للدروع منها أنيرغا أمريكية المنشأ وقواذف ار بي جي مع عدد من الحشوات والقذائف”.



وعثرت الجهات المختصة في الـ 28 من الشهر الماضي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في المنطقة الجنوبية بينها صواريخ من نوع تاو أمريكية المنشأ مضادة للدروع وصواريخ لاو إسرائيلية الصنع من مخلفات التنظيمات الإرهابية.



وتتابع الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش أعمال تمشيط وتفتيش المناطق السكنية ومحيطها والأحياء والأراضي الزراعية التي طهرها الجيش لرفع مخلفات الإرهابيين من عبوات ناسفة ومفخخات وألغام حفاظا على حياة المدنيين وتمهيدا لاستكمال عودة جميع سكانها إلى منازلهم بأمان.