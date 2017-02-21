بعد 48 ساعة على سرقتهم مدرسة اللصوص بقبضة الشرطة

تمكنت قوى الأمن الداخلي من ضبط واستعادة تجهيزات وأثاث مدرسة قرية دير ماما الإعدادية بعد سرقتها من لصوص.

وقال مصدر في مديرية منطقة مصياف: إن المدرسة الإعدادية في القرية تعرضت لسرقة كبيرة طالت تجهيزاتها من حواسيب وطابعات وأجهزة موسيقية وأجهزة رياضية إضافة إلى سرقة المخبر المدرسي بالكامل من لصوص تسللوا إلى المدرسة بعد خلع أبوابها.

وأضاف المصدر: إن عناصر الأمن الداخلي تابعت قضية السرقة وقاموا بالبحث والتحري وجمع المعلومات وتم الاشتباه بأحد السارقين وهو من أهالي القرية ثم إلقاء القبض عليه خلال أقل من 48 ساعة على وقوع السرقة وتبين أنه أحد أفراد العصابة واعترف بقيامه بعملية السرقة لتجهيزات المدرسة بالاشتراك مع آخرين وقد تم ضبط أغلب المسروقات قبل تصريفها من اللصوص وإعادتها للمدرسة بينما تتابع قوى الأمن الداخلي في مصياف ملاحقة باقي أفراد العصابة لتقديمهم للقضاء المختص.

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن