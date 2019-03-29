بعد 35 عاما..يأخذ بثأره ويقتل رجل مسن داخل مسجد بالحسكة

أقدم أحد عناصر قوات “الاسايش” على قتل رجل مسن في مدينة الحسكة، بعد إطلاق الرصاص عليه أثناء تأديته للصلاة في المسجد بهدف أخذ ” ثأر” قديم منه عمره 35 عاما .



وأوضحت مصادر محلية في مدينة الحسكة أن ” الرجل المسن هو المواطن” ملا عمر سليمان علو ” تولد 1953 م وهو من سكان حي الناصرة، قتل داخل مسجد عبدالله بن مسعود بحي دولاب العويص بمدينة الحسكة، أثناء أدائه لصلاة تحية المسجد ” .



وقال الطبيب الشرعي في الحسكة الدكتور محمد سعيد شلال إن ” الرجل المسن تعرض لإطلاق خمس طلقات من مسافة قريبة جداً على جسده أثناء السجود في الصلاة داخل المسجد ” .



وبيّنت مصادر أهلية أن ” الهدف من جريمة قتل الرجل المسن ملا عمر هو ” ثأر عمره أكثر من ثلاثة عقود ” من قبل القاتل الذي سلّم نفسه لقوات “الاسايش ” في عامودا شمالي الحسكة “.



وتابعت المصادر إن ” القاتل هو أحد عناصر قوات “الاسايش” أقدم على جريمته دون مراعاة حرمة المسجد، بهدف أخد الثأر من المواطن المسن الذي أقدم هو الأخر على قتل اثنان من أقرباء القاتل، قبل 35 عاماً إثر خلاف على الأراضي الزراعية ” .

يشار إلى أن جرائم الثأر معروفة في مجتمع محافظة الحسكة المعروف بعشائره العربية و الكردية و التي لم تتخلص بعد من هذه العادة التي تعتبر معادية للمجتمع .