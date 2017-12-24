بعد وعود الحكومة : رفع سعر شراء كيلوغرام الحمضيات من الفلاح 10ل.س

وفي تصريح للصحفيين عقب اجتماعه ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مع الجهات المعنية بتسويق الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس لبحث واقع وآليات التسويق الحالية وخطة العمل للمرحلة المقبلة أوضح الغربي أن الاجتماع شهد نقاشات جدية من مختلف الجهات المعنية بتسويق الحمضيات ويأتي قبل فترة من ذروة الإنتاج المتوقعة خلال الشهر القادم لتذليل صعوبات التسويق.

وفي تصريح للصحفيين عقب اجتماعه ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مع الجهات المعنية بتسويق الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس لبحث واقع وآليات التسويق الحالية وخطة العمل للمرحلة المقبلة أوضح الغربي أن الاجتماع شهد نقاشات جدية من مختلف الجهات المعنية بتسويق الحمضيات ويأتي قبل فترة من ذروة الإنتاج المتوقعة خلال الشهر القادم لتذليل صعوبات التسويق.

وقال الغربي “إنه يتم تسويق كمية تتراوح بين700 طن و800 طن يومياً وسنجد حلاً لموضوع التسويق” معربا عن أمله مضاعفة هذا الرقم ولاسيما مع الإنتاج العالي للحمضيات في الساحل السوري مقارنة بالاستهلاك المحلي لافتاً إلى وجود خطة لبناء معمل للعصائر ورصد المبالغ اللازمة لهذه الغاية.

وقال الغربي “إنه يتم تسويق كمية تتراوح بين700 طن و800 طن يومياً وسنجد حلاً لموضوع التسويق” معربا عن أمله مضاعفة هذا الرقم ولاسيما مع الإنتاج العالي للحمضيات في الساحل السوري مقارنة بالاستهلاك المحلي لافتاً إلى وجود خطة لبناء معمل للعصائر ورصد المبالغ اللازمة لهذه الغاية.