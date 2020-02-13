بعد مواجهات مع أهلها.. الأمريكيون ينسحبون من قرية “خربة عمو” جنوب القامشلي

انسحبت قوات الاحتلال الأمريكي من قرية “خربة عمو”، الواقعة في ريف القامشلي بعد مواجهات بالأسلحة الرشاشة مع أهالي القرية، فيما تحدثت أنباء غير مؤكدة حتى الآن عن مقتل جندي أمريكي خلال المواجهات.



مصادر محلية من القرية قالت إن الانسحاب الامريكي جاء بتغطية من الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال، والذي استهدف عدداً من النقاط المدنية في القرية، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات حتى ساعة إعداد هذا التقرير.



وقالت مصادر أهلية إن سكان قرية “خربة عمو”، نزحوا باتجاه قرية “حامو” في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي، بالتزامن مع دخول ٥ مصفحات تابعة للشرطة العسكرية الروسية إلى القرية.



وتأتي هذه التطورات إثر قتل قوات الاحتلال الأمريكي مدني رمياً بالرصاص خلال اعتراض أهالي قرية “خربة عمو”، طريق رتل لقوات الاحتلال كان يتجه نحو قاعدة “هيمو”، الواقعة بدورها على بعد ٤ كم إلى الغرب من مدينة القامشلي.



وبحسب مصادر أهلية في القرية، فقد تجمع أهالي قريتي “خربة عمر – حامو”، بالقرب من حاجز للجيش السوري كان قد منع رتل قوات الاحتلال الأمريكي من مواصلة طريقه، الأمر الذي قابلته قوات الاحتلال الأمريكي بإطلاق النار بشكل مباشر على المدنيين ما أودى بإرتقاء المواطن “فيصل خالد المحمد”.



محمود عبد اللطيف – القامشلي