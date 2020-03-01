بعد مقتل جنودها في إدلب.. السلطات التركية تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

بعد مقتل العشرات من جنودها في سورية، حجبت السلطات التركية مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، لمنع تناقل هذا الخبر أو صور القتلى.



وأفادت صحيفة “عنب بلدي” المعارضة بأن بيانات موقع “نت بلوكس”، أشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام) لم تعد متاحة في تركيا، بدءاً من مساء الخميس 27 من شباط، إلى الآن، لافتاً إلى أن الخدمات الأخرى على الإنترنت في تركيا تعمل بشكل طبيعي، نافياً ظهور مؤشرات تدل على وجود خطأ فني.



ونقلت قناة “الميادين” عن مصادرها في تركيا أن حالة التوتر الشديد تسود على المستويين الشعبي والسياسي بعد الغارات على رتل عسكري تركي.



وفي هذا السياق، أشار موقع “eronews” الأوروبي إلى أن ما حصل أمس الجمعة في إدلب خلّف أكبر حصيلة قتلى من الجنود الأتراك منذ 2016.



ويأتي الحجب بعدما تناقل الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي صور لقتلى الجنود الأتراك، حيث انتقد العديد منهم إرسال الجنود الأتراك إلى سورية.



يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي اعترفت أمس الجمعة بمقتل33 من جنودها وإصابة آخرين خلال عمليات الجيش السوري ضد المجموعات المسلحة في إدلب.