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بعد مقتل البغدادي.. اليكم قائمة بأبرز المطلوبين عالميا!

نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية مقالا لمايكل سافي بعنوان “بعد البغدادي، من هم أبرز الأشخاص في قائمة المطلوبين عالميا؟”.

وأشار الكاتب إلى أن مقتل البغدادي ترك الخانة الأولى في قائمة أبرز المطلوبين في العالم خالية تماما كما ترك منصب رئيس تنظيم “داعش” خاليا. وعلى الرغم من خلو القائمة من بعض الأسماء البارزة بسبب موتهم أو القبض عليهم إلا أن البغدادي كان المتربع على رأس القائمة لسنوات.
ويقول الكاتب إن القائمة الحالية تشمل كلا من:

– أبو بكر شيكاو قائد المليشيا النيجيرية الذي يتزعم حركة بوكو حرام في أفريقيا منذ عام 2009.

– أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الزعيم الجديد لتنظيم “داعش” خلفا لأبي بكر البغدادي بعد قتله.

– أيمن الظواهري، الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة والذي خلف أسامة بن لادن بعد مقتله.

– داوود إبراهيم، رئيس منظمة الجريمة في مومباي. والمطلوب للإنتربول الدولي بتهمة التزييف والجريمة المنظمة.

– أوفيديو غوزمان لوبيز نجل خواكين غوزمان “إل تشابو”، إمبراطور تجارة المخدرات في المكسيك.

– تسي تشي لوب كندي من مواليد الصين، يقود اتحادًا ضخمًا متعدد الجنسيات لتهريب المخدرات في أسيا.

– فاسيليس بالايوكوستاس أحد الهاربين اليونانيين الذين فروا بطائرة هليكوبتر مرتين من سجن كوريدالوس ذي الإجراءات الأمنية المشددة في اليونان بينما كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاختطاف والسرقة.

– ماتيو ميسينا دينارو رئيس المافيا الصقلية.

– غوتشيفير 2.0 ، أحد الشخصيات التي اخترقت شبكة الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية ثم سربت وثائقها إلى وسائل الإعلام و موقع ويكيليكس.


– فيليسيان كابوغا، رجل أعمال رواندي متهم بتمويل عمليات الإبادة الجماعية في رواندا والمشاركة فيها.

 

 


المصدر: غارديان – BBC