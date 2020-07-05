بعد مقتل أكثر من 400 مسلح .. الاحتلال التركي ينقل دفعة جديدة من المسلحين السوريين إلى ليبيا

نقلت قوات الاحتلال التركي دفعة جديدة من المسلحين السوريين إلى ليبيا، وذلك بعد تلقيهم تدريبات ضمن معسكرات داخل الأراضي التركية.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه ع وصول هذه الدفعة إلى ليبيا يصل عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا من سورية إلى ليبيا إلى نحو 15300 مسلح عاد منهم نحو 5250 إلى سورية.



وأشار “المرصد” إلى أنه من بين المسلجين الذين تم إرسالهم يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.



وأضاف “المرصد” المعارض أنه تم توثيق مقتل نحو 459 مقاتل بينهم 30 طفل دون سن الـ 18.



يشار إلى أن العديد من أهالي المسلحين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا أكدوا أولادهم لم يرسلوا إليهم المال إلّا أول شهرين من وصولهم إلى ليبيا وبعدها توقفت الرواتب التركية التي كانوا موعودين بها، مشددين على أن كافة الوعود التركية هي وعود زائفة.