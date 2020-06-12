إعفاء رئيس مجلس الوزارء المهندس عماد خميس من منصبه
لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة
الأسعار والدخل في سورية، أي ميزان؟
قبيلة عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك وأحفاده سيقاتلون الغزو التركي
ريف الرقة .. مسلحو تركيا يعتقلون أكثر من 30 شاب ويهددون بحرق المزيد من الأراضي الزراعية
الاحتلال الأمريكي يُدخل تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة شرق الفرات السورية
الخارجية: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن معاناة السوريين
مظاهرات في ريف دير الزور ضد ممارسات “قسد” والاحتلال الأمريكي
إصابات بين الجنود الأمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية بقاعدة التاجي شمالي بغداد
مسلح سابق في تنظيم “داعش” يروي كيف جندته الاستخبارات البريطانية في سورية
احتجاجات جديدة ضد ممارسات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في قرى جنوب الحسكة
الحسكة: أكثر من 16 ألف هكتار مزروعة بالقمح والشعير تضررت جراء الحرائق
قرارت حكومية مهمة.. واسئناف عمل الفعاليات بنسبة 30٪
مصدر عسكري يوضح حقيقة ماجرى في منطقة الغاب
طلبات إسعافية لوقف تدهور الليرة السورية

بعد مطالبات .. طي قرار منع تصدير الألبان والأجبان

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بطي القرار الخاص بوقف تصدير الألبان والاجبان والسماح بتصديرها مع استمرار منع تصدير البقوليات بكافة أشكالها من كافة البنود الجمركية .

في هذا السياق أكد رئيس لجنة صناعة الألبان والأجبان في غرفة صناعة دمشق وعضو مجلس إدارة الغرفة غزوان المصري أن قرار السماح بالتصدير سيساهم بتحسن سعر صرف الليرة، وسينعكس على التصدير ،حيث ستبدأ المعامل من يوم الغد بالتصدير إلى العراق، مبديا شكره للحكومة على قرار السماح الذي سيحرك العجلة الاقتصادية ويشجع الفلاحين على تربية الأبقار والمواشي، من خلال دعم الحكومة لاستيراد الأبقار، وإعطاء القروض للفلاحين لشراء الأبقار الأمر الذي يشجع على التربية .

وتوقع المصري أن يكون هناك انخفاض في أسعار الحليب ومشتقاته خاصة بعد تحسن سعر صرف الليرة والسماح بالتصدير مما سينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على المستهلكين

جدير بالذكر أن قرار السماح جاء بعد مطالبة الصناعيين بإيقافه، في فترة الحجر الصحي.

 

 


الثورة