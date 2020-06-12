بعد مطالبات .. طي قرار منع تصدير الألبان والأجبان

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بطي القرار الخاص بوقف تصدير الألبان والاجبان والسماح بتصديرها مع استمرار منع تصدير البقوليات بكافة أشكالها من كافة البنود الجمركية .



في هذا السياق أكد رئيس لجنة صناعة الألبان والأجبان في غرفة صناعة دمشق وعضو مجلس إدارة الغرفة غزوان المصري أن قرار السماح بالتصدير سيساهم بتحسن سعر صرف الليرة، وسينعكس على التصدير ،حيث ستبدأ المعامل من يوم الغد بالتصدير إلى العراق، مبديا شكره للحكومة على قرار السماح الذي سيحرك العجلة الاقتصادية ويشجع الفلاحين على تربية الأبقار والمواشي، من خلال دعم الحكومة لاستيراد الأبقار، وإعطاء القروض للفلاحين لشراء الأبقار الأمر الذي يشجع على التربية .



وتوقع المصري أن يكون هناك انخفاض في أسعار الحليب ومشتقاته خاصة بعد تحسن سعر صرف الليرة والسماح بالتصدير مما سينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على المستهلكين



جدير بالذكر أن قرار السماح جاء بعد مطالبة الصناعيين بإيقافه، في فترة الحجر الصحي.



الثورة