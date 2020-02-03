بعد كورونا.. تفشّي فيروس وبائي جديد في الصين

بعد أن انتشر فيروس كورونا في الصين وتسبب بوفاة أكثر من 120 شخص وأصاب آلاف الأشخاص، أعلنت الصين عن تفشّي “فيروس وبائي” جديد.



وأفادت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية بظهور سلالة قوية لفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في مزرعة في مدينة شاويانغ بمقاطعة خونان الجنوبية، كان فيها 7850 طير توفي منها 4500 بسبب الفيروس الجديد المذكور.



ولفتت الوزارة إلى أن السلطات الصينية أعدمت 17 ألف و828 دجاجة بعد تفشي المرض، مع الإشارة إلى أن فيروس إنفلونزا الطيور ظهر عام 2003، وتسبب في وفاة حوالي 400 شخص، وذلك بعدما تفشى في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا.



ويسبب إنفلونزا الطيور، ألماً شديداً في الجهاز التنفسي لدى الطيور وهو معد للإنسان، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.



ويأتي ظهور الفيروس الجديد في وقت تعيش فيه الصين أزمة صحية، بسبب تفشي وباء كورونا الذي أودى بحياة 259 شخص حتى اللحظة، فضلاً عن وجود 11 ألف و791 إصابة، والحصيلة بازدياد، مع الإشارة إلى أنه ظهر في أكثر 20 دولة أيضاً، والعديد من الدول باتت تتخذ إجراءات صحية مشددة..