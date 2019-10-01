سوبر وزير
افتتاح معبر «البوكمال – القائم» مع العراق بعد سنوات على إغلاقه
تحركات تركية في منطقة «خفض التصعيد».. و«الجندرما» تقتل امرأة سورية على الحدود
لليوم الثالث.. الاحتلال الأميركي وإرهابيوه يواصلون عرقلة إخلاء «الركبان»
عن النمطية الحكومية والداعيات والعلمانيات
افتتاح معبر البوكمال-القائم مع العراق أمام حركة عبور الأشخاص والبضائع
المعلم يوجه اتهاماً خطيراً لأنقرة
المعلم يلتقي وزراء خارجية الهند وبيلاروس وأرمينيا والعراق والسودان
وزير الإتصالات تحت قبة مجلس الشعب
المالية حجزت احتياطياً على أموال أكثر من 10 آلاف شخص في 2019
مجموعة الـ77 والصين : الإعلان الأميركي حيال الجولان السوري المحتل باطل
إرهابيو إدلب يواصلون اعتداءاتهم.. والجيش يلتزم بالهدنة ويرد.. و«النصرة» تحشد!
المعلّم: أيُّ اتفاقات حول أيِّ منطقة سورية دون موافقة الدولة السورية مدانة ومرفوضة شكلاً ومضموناً
وزارة النفط تعلن وضع بئر دير عطية 2 بالخدمة
المعلم: الاتهام الأميركي لدمشق بشأن هجوم كيميائي في اللاذقية كذبة كبرى

بعد عام على طرده من العمل .. هكذا انتقم حارس بالبحوث الزراعية في كسب من بديله

نشب حريقا في بلدة كسب مساء ٢٣ أيلول، وامتد إلى مركز البحوث الزراعية، حيث تم إخماده من قبل فوج الإطفاء بعد وقت قصير، واقتصرت الأضرار على الجزء السفلي من الأشجار على مساحة ٣٠٠ متر مربع فقط.


وقال مصدر في ناحية كسب : “بعد إخماد الحريق، تلقينا اتصالا من رئيس مركز البحوث الزراعية عند الساعة الواحدة ليلا يعلمنا بإقدام مجهول على سرقة بارودة حربية نوع “ناتو” المسلمة للحارس وذلك من داخل غرفته”.


وأضاف المصدر: “بالتحري وجمع الأدلة، تم حصر الشبهة بأحد الحراس الذي كان يعمل سابقاً لدى المركز، وطرد من العمل منذ أكثر من عام بسبب سوء سلوكه”.


وأوضح المصدر أنه “تم إلقاء القبض على المدعو (ش-د)، وخلال التحقيق معه اعترف بإقدامه على افتعال الحريق مستغلاً انشغال المركز بعمليات الإطفاء من أجل سرقة البندقية لدوافع شخصية”.


وأكد المصدر أنه” تم استرداد البندقية الحربية المسروقة، وتقديم الفاعل إلى القضاء أصولاً”.


وبعيدا عن الدوافع الشخصية للفاعل، فان أغلبية الحرائق تنشب بسبب العوامل البشرية، سواء كانت عمليات إحراق غير متعمد عن طريق الخطأ، أو متعمد عن سابق إصرار بغرض التحطيب والتفحيم.

 


الخبر