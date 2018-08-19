بعد سنوات .. التلفزيون السوري بحلة جديدة رابع ايام العيد

يستعد التلفزيون السوري بجميع قنواته – القناة الفضائية السورية – قناة سورية دراما – نور الشام – الاخبارية السورية – التربوية السورية – لإطلاق حلته الجديدة رابع أيام عيد الأضحى المبارك .



وتضم هذه الحلة الجديدة للتلفزيون السوري – إطلاق لوغو بصري جديد – لقنواته – وكذلك فواصل تلفزيونية تواكب التطور الحاصل في مختلف الأقنية الفضائية العربية.



على أن تتضمن هذه الحلة الجديدة إطلاق الرؤية البصرية للمركز الإخباري الجديد والذي يضم أحدث التقنيات البرمجية والالكترونية لنشرات الأخبار والبرامج السياسية. وتستعد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لإطلاق الحملة الترويجية لهذه الانطلاقة بدءاً من الأسبوع القادم .