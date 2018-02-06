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بعد سنة ونصف السنة .. إصلاح الطبقي المحوري يكلف 63 مليوناً

 

بعد توقف نحو سنة ونصف السنة وضع الجهاز الطبقي المحوري في مشفى أباظة بخدمة المرضى وأكد مدير عام مشفى أباظة نضال سطاس إصلاح جهاز الطبقي المحوري نظرا للحاجة الماسة إلى هذا الجهاز في المشفى بعد أن كان يتم تحويل الحالات التي تتطلب صورة للطبقي المحوري إلى مشافي دمشق وتكبيد أبناء محافظة القنيطرة أعباء إضافية غير قادرين على تحملها بسبب الظروف الراهنة.

وأشار سطاس إلى أن مدة التأخير في إصلاح جهاز الطبقي المحوري تعود إلى الحصار المفروض على القطر من الدول الغربية و هي خارجة عن إرادة المشفى، لافتاً إلى أن إدارة المشفى قد قامت بكل الإجراءات القانونية بهدف التعاقد مع الشركات من أجل العمل على إصلاح جهاز الطبقي المحوري المتوقف عن العمل من تاريخ 26/6/2016 بسبب وجود عطل في صمام الأشعة.

وذكر مدير عام مشفى أباظة أنه تم إعلان المناقصة لأكثر من مرة لإصلاح الجهاز ولكن لم يتقدم أي من العارضين، كما تم الاتصال المباشر مع الشركات العاملة في مجال أجهزة الطبقي المحوري ولم يفلح المشفى بذلك، وتم اللجوء إلى المنظمات الدولية لتأمين القطع وإصلاح الجهاز وأيضاً لم نتمكن من تأمين المطلوب، لافتاً إلى أن إحدى الشركات وبعد أن قامت بمراسلة إحدى الدول الغربية أمنت القطع اللازمة وقد احتاج هذا الأمر إلى وقت كبير.

وحول قيمة الإصلاح للجهاز فقد بلغت 63 مليون ليرة سورية وتم وضعه بالاستثمار في منتصف شهر كانون الأول من عام 2017.

يذكر أن مشفى أباظة ما زال يعاني من نقص بالكادر الطبي الاختصاصي والأطباء المقيمين الذين هم عماد أي مشفى بالعالم، فمن خلالهم يمكن من تقديم الخدمات الأمثل والأفضل للمرضى والمراجعين.

المصدر: الوطن

 

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