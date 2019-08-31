بعد سقوط الطفل على رأسه! هل نسمح له بالنوم أم لا؟

يقوم الكثير من الأهل بمنع أطفالهم من النوم بعد تعرضهم للسقوط على الرأس خوفاً من أن يفقد الطفل وعيه أو يدخل في غيبوبة، في الحقيقة إن هذا يعتمد على شدة السقوط وحالة الطفل بعد السقوط (وجود أعراض أو علامات تدل على أذية عصبية أم لا )، فإذا تعرض الطفل لسقوط بسيط وكانت حالته الصحية بعد السقوط طبيعية فلا مانع من نومه بل بالعكس سيساعده النوم على الراحة والإسترخاء و لكن على الأهل مراقبة الطفل أثناء نومه جيداً وإيقاظه مرتين على الأقل كل / ٢-٣ / ساعات للتأكد من أن إستجابته طبيعية ، أما إذا تعرض الطفل لسقوط شديد على الرأس (كالسقوط من إرتفاع) فيجب الإتصال بالطبيب فوراً وهو من سيقيم حالته الصحية وفقاً للأعراض والعلامات الظاهرة على الطفل وسيخبر الأهل بالإجراءات التي يجب إتخاذها.



في حال ظهور مجموعة من الأعراض والعلامات التي قد تدل على أذية دماغية بعد السقوط على الرأس كالإقياءات النافورية، الميل للنوم أو الغيبوبة، التشنجات، صعوبات في التنفس وتغير في حجم بؤبؤ العين فيجب الإسراع بأخذ الطفل الى المشفى