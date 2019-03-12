بعد سرقة محطات الضخ: فصائل "الجيش الحر" تبيع المياه لأهالي عفرين!

تحدثت تنسيقيات المسلحين عن احتكار فصائل "الجيش الحر" المدعومة تركياً لمياه الشرب في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي وبيعها بأسعار باهظة للأهالي، وذلك بعد سماح الجيش التركي لها بسرقة معدات محطات الضخ في بلدة شيخ الحديد وقرية سنارة غرب مدينة عفرين، وبيعها في السوق التركية، ما أدى الى حرمان الاهالي من مياه الشرب.



وأشارت التنسيقيات إلى أن الفصائل قامت بالاستيلاء على مصادر المياه الموجودة بالمنطقة ثم يبيعونها الى الأهالي، كما ضيقت على الصهاريج الخاصة نقل مياه الشرب، إذ يتوجب على أصحابها الحصول على رخصة من "المجالس المحلية" ، اضافة الى رخصة من الفصائل.