بعد رفع أسعار البنزين.. الزيادة في أجور التاكسي لن تتجاوز الـ 4%

اتجه عدد من سائقي التاكسي في دمشق إلى تقاضي مبالغ زائدة من المواطنين، بعد تطبيق القرار الجديد لرفع أسعار البنزين المدعوم والحر، ويبدو أنه أصبح لزاماً على محافظة دمشق بموجب رفع الأسعار إجراء تعديل على عدادات التاكسي، التي حكماً لن تبقى على ما هي عليه، بحسب ما أكده عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس.



وبيّن دباس أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة واتحاد العمال ومديرية النقل والتموين تدرس الأمر وواقع نسبة الزيادة وتتخذ القرار المناسب حول هذا الموضوع.



كما شدد دباس على أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 4% على العدادات، وذلك بموجب لصاقات ريثما يتم إجراء تعديل على العدادات، مضيفاً من المفترض أن تقر اللجان المشكلة تسعيرتها الجديدة خلال يومين.



واعتبر دباس أن نسبة الزيادة 25 ليرة لا تشكل نسبة تزيد على 4%، أي أن التعديل بهذه الحدود فقط، على أن يصدر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نسبة الزيادة على المسافة الكيلومترية، ليصدق عليها من المحافظة.



وأوضح دباس أن تعديل العداد مرتبط بشكل فعلي برفع السعر المدعوم للبنزين وهو ما حصل أمس فعلاً، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية زيادة الكميات المخصصة لسيارات الأجرة بشكل شهري.



وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أمس الأحد، قراراً رفعت بموجبه سعر ليتر البنزين بمقدار 25 ليرة سورية لمختلف الأنواع، (أوكتان 90 مدعوم، أوكتان 90 غير مدعوم، أوكتان 95).