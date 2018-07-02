بعد دحر اﻹرهاب... أكثر من 11ألف طالب وطالبة في إمتحانات جامعة الفرات

أكثر من 11 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الفرات في دير الزور ، التي تضم 11 كلية علمية ونظرية في ظل أجواء مثالية افتقدتها الجامعة في سنوات الحصار ، التي كان الطلاب يقدمون إمتحاناتهم خلالها بظروف صعبة للغاية.

وذكر رئيس جامعة الفرات الدكتور راغب العلي أن أعداد الطلاب المتقدمين لﻹمتحانات تضاعفت ، بعد أن قامت الجامعة بتسوية أوضاع 6200 طالبة وطالب من المنقطعين عن الدراسة بموجب المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ، والذي مكنهم من العودة إلى مقاعد الدراسة وعودة الطلاب الذين كانوا يؤدون امتحاناتهم في جامعات أخرى.



وبيّن العلي أن الجامعة قامت بتهيئة جميع الأجواء لنجاح العملية اﻹمتحانية، لافتاً إلى أن جامعة الفرات التي أراد الإرهاب أن يطفئها عادت لتتقد مجدداً بعد عودة الأمن واﻹستقرار إلى دير الزور ، التي مازالت تحصد ثمار النصر الذي حققه الجيش العربي السوري على الإرهاب وداعميه.



وأكد عدد من الطلاب أن المستوى التدريسي في الجامعة إرتفع بعد عودة الكوادر التدريسية إلى الجامعة ، وأن الأسئلة واقعية ومنطقية وتبرز إمكانات الطالب وتسهم في تنمية خبراته وتميز بين الطالب المميز والطالب الجيد.





المصدر : تشرين