بعد خلاف مع زوجها.. سيدة تنتحر بمبيد حشري في درعا

أقدمت السيدة “ن.ن” ذات الـ”40″ عاماً على الانتحار بشرب مبيد حشري في منطقة غباغب التابعة لمحافظة درعا أمس الأربعاء.



وأفادت مصادر مطلعة أن سبب الانتحار كان خلافاً بينها وبين زوجها “ي.ز” استمر لعدة أيام أدى لذهابها لمنزل ذويها إلا أن أولادها أرغموها على العودة لمنزل الزوج، لتنتحر بعد يومين من عودتها، وأضافت المصادر أن السيدة “ن.ن” لديها ستة أطفال، 4 صبية وفتاتين.



من جهته، أوضح رئيس الطبابة الشرعية في منطقة الصنمين عبد الحكيم فلاح أن الحادثة لم تصل إلى الطب الشرعي، منوهاً أن الطبيب الشرعي المكلف في منطقة غباغب قام بزيارة ذوي السيدة وتقديم العزاء لهم بناء على معرفة شخصية، منوهاً أن عدم كشف الطب الشرعي على السيدة سببه عدم وصول أي استدعاء للطب الشرعي من قبل عناصر الشرطة.



وأشار فلاح إلى أن الانتحار بواسطة مبيدات حشرية هو من الأمور التي باتت شائعة خلال الفترة الأخيرة في محافظة درعا خاصة بين أوساط الفتيات غير المتزوجات.



يذكر أنه تم تسجيل حالة انتحار بذات الطريقة خلال اليومين الماضيين وفي ذات المنطقة “غباغب” حسبما أكد رئيس الطبابة الشرعية في المنطقة.