بعد حوامات الجيش “يوشن” إيرانية تشارك بإخماد حرائق ريف حماة

بدأت طائرة يوشن تابعة لسلاح الجو الإيراني صباح اليوم المشاركة بعملية إخماد الحرائق في منطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.



ووصلت الطائرة الإيرانية صباح اليوم إلى مطار حماة العسكري وذلك للانضمام إلى طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش العربي السوري والتي خصصت لإطفاء الحرائق المندلعة في ريف حماة.



وبدأت الطائرة الإيرانية على الفور طلعاتها الجوية باتجاه منطقة الغاب بريف حماة الشمالي الغربي وذلك بعد تجدد اندلاع الحرائق على محور بلدة شطحة ضمن الأراضي الحراجية في المنطقة.



وأضاف مصدر في فوج الإطفاء أن الطائرة الإيرانية يمكنها استيعاب ٤٠ طن من المياه إضافة إلى بعض التجهيزات الأخرى والتي يمكن الاستفادة منها في عملية إخماد الحرائق.

بوقت سجل فيه صباح اليوم عودة مشاركة حوامات تابعة للجيش السوري بعملية إخماد الحرائق في منطقة سهل الغاب.



حيث كانت هذه الحوامات قد شاركت يوم أمس لأول مرة بعملية إطفاء الحريق الذي اندلع في اللقبة والحيلونة في ريف مصياف الغربي عبر استخدام سد الصوراني القريب من المنطقة بعملية تعبئة الخزان المتنقل المحمول على الحوامات حيث تمت السيطرة على الحريق بشكل فوري.



إلى ذلك سُجل، صباح اليوم حريق جديد في منطقة عين الشمس باتجاه بلدة كاف الحبش جنوب غرب مصياف حيث يعمل الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي على السيطرة عليه.



باسل شرتوح