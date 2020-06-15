بعد حادثة فلويد.. الشرطة الأمريكية تقتل رجل جديد من أصحاب البشرة السوداء

خرجت تظاهرات في شوارع أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، احتجاجاً على مقتل رجل أسود نام في سيارته برصاص الشرطة بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة جنوبي وسط المدينة.



ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” قال مكتب التحقيقات في جورجيا إنه يحقق في مقتل رايشارد بروكس (27 عام) من أتلانتا، وقالت الشرطة إنه قاوم الاعتقال مساء الجمعة بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملاً أو متعاطياً للمخدرات.



وبدأت الاحتجاجات على مقتل بروكس بعد ظهر السبت في أتلانتا ومن المتوقع أن تستمر.



ويظهر التسجيل الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بروكس على الأرض خارج سيارته وهو يصارع شرطيين اثنين.



ويُسمع في الفيديو دوي طلقات نارية مع شخص يصرخ “لقد أوقعت به!”، وبعدها يظهر بروكس ممداً على الأرض.



وقال بول هوارد ، المدعي العام لمقاطعة فولتون، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إن مكتبه “بدأ بالفعل تحقيقاً مكثفاً ومستقلاً في الحادث” بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.



وتجتاح عدد من المدن في الولايات المتحدة، بعد وفاة فلويد في مدينة مينيابوليس مظاهرات واحتجاجات غاضبة، تحولت إلى أعمال شغب، وجرت خلالها اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.