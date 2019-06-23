بعد جولة للوزير .. سلسلة إعفاءات في تربية حلب

أصدرت وزارة التربية عدة قرارات أنهت بموجبها تكليف عدد من العاملين في مديرية تربية حلب، وجاء هذا الإعفاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.



وجاء في القرارات، بحسب بيان للوزارة تلقى تلفزيون الخبر نسخة منه، أنه “ينهى تكليف رئيس دائرة التنمية الإدارية، عبد الرحمن محمد”.

إضافة إلى إنهاء تكليف “مشرفي المجمعات التربوية في عفرين ،محمد مصطفى، وفي وإعزاز فيصل رمضان، وفي مسكنة فاروق جاسم.



كما أنهت التربية تكليف “رئيس دائرة التعليم الخاص في المديرية عدنان محمد ديب صباغ، و معاونه أروى عائشة، وعدد من العاملين في الدائرة المذكورة: (صفاء كعكة ،عبد الرحمن الزالق، غصون العمر دانيا وراق )”.



يذكر أن هذه القرارات أصدرها وزير التربية بناء على مقتضيات المصلحة العامة، بعد جولة أجراها في مديرية التربية بحلب، بحسب بيان الوزارة.



تلفزيون الخبر