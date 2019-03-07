بعد توقفه لسنوات ... . وصول أول قطار إلى صوامع الناصرية محملا بـ1500 طن من الحبوب.

محملا بـ 1500 طن من الحبوب وبعد توقف خلال سنوات الحرب وصل أول قطار إلى صوامع الناصرية بريف دمشق قادما من مرفأ اللاذقية.



وقطع القطار في رحلته اليوم مسافة 310 كيلومترات من المرفأ وصولا إلى الصوامع.



ويأتي هذا الحدث تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلها عمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتجهيز 122 كيلومترا من السكة الحديدية الواصلة بين حمص ودمشق إضافة الى وصل السكة الحديدية بالصوامع والمطاحن الأمر الذي يسهل عملية نقل الحبوب والطحين أيضا.