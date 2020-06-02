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بعد تعرضه لإصابة .. عامل في حماة يفقد إحدى عينيه

فقد العامل مؤسسة مياه الشرب في حماة عدنان مشعان إحدى عينيه بعد تعرضه لإصابة خلال قيامه بصيانة شبكات مياه الشرب في مدينة حماة.

وكشف رئيس قسم الشبكات في مؤسسة مياه حماة غسان الدالي أن الأذية جاءت من بقايا منشار صلب أثناء قيام العامل بقص شبكات مياه شرب متضررة بالقرب من دوار السباهي في مدينة حماة، لافتاً إلى أنه تم على الفور إسعاف العامل إلى مشفى حماة الوطني ومنه إلى المشفى العيني المتخصص حيث أجريت له العمليات الجراحية الإسعافية الفورية ولكن الأذية كانت كبيرة وأدت إلى فقدانه البصر بإحدى عينيه.

 

 


سانا