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بعد بسيمة وعين الخضرة.. الاشتباكات وصلت إلى عين الفيجة في وادي بردى

واصل الجيش العربي السوري تقدمه ضد جبهة النصرة (فتح الشام) في وادي بردى بريف دمشق، وقالت صفحات على «فيسبوك»: إن الجيش دمر نفقين للإرهابيين في وادي سالم ببلدة عين الفيجة، موضحة أن «المعارك تدور حالياً داخل عين الفيجة والجيش يتقدم»، بعدما سيطر على بلدة عين الخضرة بالكامل، وعلى دوار النمل الذي يفصلها عن عين الفيجة، على حين أعلن بيان عن «حميميم» انضمام قريتي الحسينية وبرهليا من أصل القرى التسع (التي كانت تخضع للمسلحين وجبهة النصرة)، إلى نظام وقف إطلاق النار، موضحاً أن قرى كفر العواميد وسوق وادي بردى ودير قانون ودير مقرن وكفير الزيت وعين الفيجة المتبقية، أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى الهدنة.

الوطن

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