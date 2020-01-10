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بعد المشتقات النفطية.. السكر والرز سيوزعان عبر البطاقة الذكية

أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن المؤسسة تستكمل عمليات التدريب والتحضيرات في صالاتها للبدء بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية ، مبيّناً أن خطة العمل تتضمن البدء بالتوزيع مطلع شهر شباط المقبل.


وبيّن نجم  أن تحديد المواد التي ستوزع عبر البطاقة الذكية يعود للحكومة، فيما تعمل المؤسسة حالياً على تحديد نقاط البيع التي سيتم العمل فيها بالبطاقة، مع استمرار تدريب كوادرها للتعامل مع البطاقة.


من جهته، صرّح مصدر حكومي للصحيفة بأن اللجنة الاقتصادية رفعت توصية إلى رئاسة مجلس الوزراء للبدء بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، لافتاً إلى أنه سيتم البدء بمادة أو مادتين كتجربة أولى.


كما أكد المصدر أن الخبز ليس ضمن المواد التي ستوزع عبر البطاقة الذكية، مبيناً أن المواد المدعومة حالياً من الحكومة هي السكر والرز والشاي والزيت النباتي والسمن النباتي، وذلك من خلال تسعير إجازات الاستيراد بسعر الصرف الرسمي، وأن التوزيع سيتم عن طريق السورية للتجارة فقط.


وفي منتصف شهر كانون الأول الفائت، حصرت صالات المؤسسة السورية للتجارة في دمشق بيع مادة السكر بموجب البطاقة العائلية مع ازدحام واضح عند البيع، حيث تم حصر مخصصات السكر بـ 3 كغ شهرياً للأسرة.


وفي 28 تشرين الثاني 2019، وقّع وزير التموين عاطف نداف ووزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، اتفاقية تعاون بهدف تقديم الخدمات اللازمة للتموين، والمتعلقة ببيع عدد من السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية.

 

 


الوطن