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بعد الضغط على الاحتلال التركي .. تزويد محطة علوك في الحسكة بالكهرباء للبدء بضخ المياه

بعد الكثير من الجهود الديبلوماسية السورية والدولية تم اليوم إعادة تزويد محطة علوك في ريف الحسكة بالكهرباء، للبدء بضخ المياه إلى مدينة الحسكة، بعد قطع المياه عنها من قبل قوات الاحتلال التركي لمدة عشرة أيام.

وأكدت وكالة “سانا”أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه بعد حملة الضغط على الاحتلال التركي بدأ التحرك باتجاه تشغيل المحطة التي تم إعادة تزويدها بالكهرباء منذ الصباح ولكن عمليات الضخ لم تبدأ بعد باتجاه مدينة الحسكة وبذلك لا يمكن الحديث عن عودة المياه حتى تصل إلى منازل الأهالي في الحسكة ومحيطها.

وأشارت الوكالة إلى أن الكهرباء وصلت إلى 9 آبار من أصل 30 بئراً في محطة علوك شمال الحسكة لكنها لم تصل إلى المضخات وتبعا لذلك فإن عمليات الضخ لم تبدأ بعد وأنه بعد تشغيل المضخات تحتاج المياه لنحو 12 ساعة للوصول إلى مدينة الحسكة نظراً لطول مسار الخط الذي يصل إلى 70 كم.

وأضافت أن أي حل نهائي لمشكلة تزويد المدينة ومحيطها بمياه الشرب يتطلب السماح لعمال المحطة بالدخول إليها والإشراف على عمليات الضخ منعاً لتوقفها أو توقيفها من قبل الاحتلال التركي أو المجموعات التابعة له.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي عمدت منذ عشرة أيام إلى قطع مياه الشرب عما يقارب مليون مدني في الحسكة، وتعتبر هذه المرة الـ15 التي يتم فيها قطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة منذ بدء العدوان التركي على مناطق شمالي شرق سورية.