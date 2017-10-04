بعد التبرع بالمال: فيسبوك يتيح إمكانية التبرع بالدم!

العنوان يتحدث عن نفسه، Facebook لا يريد فقط تسهيل عملية التبرع بالدم بشكل عام، بل إنّه سيخلق نوعاً خاصاً من المنشورات يطلب فيها التبرع بالدم من فئة معينة و في مكان محدد، ثم إخبار الجهات المانحة القريبة المؤهلة بالتبرع.

في حين أنّ العديد من الناس مهتمون ومستعدون للتبرع بالدم، فإنّهم قد لا يعرفون كيفية الاشتراك. إلى أين يذهبون، أو أن يكون لديهم الشجاعة الكافية للقيام بالأمر.

هذه المعلومات تضمنت في إشعارات Facebook حيث تخلق تذكيراً واضحاً، ورؤية إشارة المتبرعين بالدم على الصفحة الشخصية للمتبرع مكّن من إقناع الناس في الاشتراك و التبرع. إضافة إلى ذلك من المرجح أن يحصد هذا النشاط الخيري على Facebook الكثير من الإعجاب و المشاركات، والتي يمكن أن تساعد المحتاجين في العثور على مانحين متطابقين من نفس الفئة الدموية.

إنّها جزء من مبادرة في الهند مرتبطة باليوم الوطني للتبرع بالدم في البلاد الموافق في 1 تشرين الأول. عندها سوف تبدأ إشعارات على Facebook بالظهور كرسالة على الصفحة الرئيسية في الهند مطالبة الناس بالاشتراك.

في الأسابيع التالية بمساعدة Facebook ستنتقل الهند إلى المرحلة التالية من هذه المبادرة، حيث سيتم السماح للناس بتقديم طلبات للمتبرعين بمنح الدم لشخص معين، أو منظمة مثل بنك الدم أو المشفى، و سيكون لديهم خيار طلب فئة الدم المطلوبة التي سيتبرع بها، ومعلومات الاتصال بهم، وقصة عن الشخص أو الأشخاص المحتاجين.

بعد ذلك المتطوعون سيحصلون على إشعار أو رسالة من خلال Facebook يطلبون منهم التبرع في مكان قريب منهم، وسيحصلون على المعلومات المطلوبة عن طريق مكالمة هاتفية: WhatsApp، أو Messenger.

و المتبرعون ليسوا ملزمين بالتسجيل مع بنك التبرع بالدم باستخدام هذه الميزة عن طريق Facebook، فعندما يذهبون للتبرع يستطيعون التسجيل.

في النهاية إذا كانت هذه الخطة تسير على ما يرام في الهند، ستشجع Facebook على تطبيقها في أماكن أخرى.

في عام 2012 قام Facebook على نحو مماثل بحملة لتشجيع الناس على التبرع بالأعضاء، و حسب الإحصائيات فإنّها ساعدت على تسجيل مليوني شخص للتبرع.

بعض الناس يعتبرون Facebook كوسيلة للتواصل الاجتماعي فقط، و لكن في الحقيقة لديه قدرة هائلة على دفع الناس لفعل الخير. إنّها مجرد مسألة تحقيق التوازن بين الأعمال الخيرية والقضايا الإنسانية، و التواصل الاجتماعي بين الناس. مع تجنب Facebook التأثيرات السياسية و التعليقات السلبية.

المصدر : أراجيك