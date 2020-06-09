بعد اعتقالها لامرأة.. تهديدات بالهجوم على مقرات “قسد” في ريف دير الزور

اعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” سيدة في ريف دير الزور، ما دفع أهالي عشيرة الشعيطات التي تنتمي لها السيدة إلى التهديد بالهجوم على مقرات “قسد” في حال لم يتم الإفراج عنها.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن عناصر من “قسد” اعتقلوا أمس الاثنين، سيدة من أهالي الشعيطات في ريف دير الزور، أثناء تواجدها في ريف الحسكة، كانت في طريقها إلى ريف إدلب حيث مكان إقامة زوجها، وطالب عناصر “قسد” الزوج بتسليم نفسه.



وأضاف “المرصد” أن وجهاء من عشيرة الشعيطات تدخلوا لإطلاق سراحها، تزامناً مع استياء الأهالي، حيث هدد ذوي المرأة بالهجوم على مقرات “قسد” في حال لم يتم إطلاق سراحها.



يشار إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في مناطق شرق الفرات ضد ممارسات “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي وذلك نتيجة استمرار الانتهاكات لحقوق المدنيين.