القوات الروسية تواصل تحركاتها المكثفة في شمال شرق البلاد
ألمانيا تسحب حق اللجوء من آلاف السوريين
انتشار حالة من التوتر بين قوات الاحتلال التركي وفصائلها في ريف الحسكة
مصدر مطلع ينفي التنسيق بين سورية وتركيا ضد “الوحدات الكردية”
الحكومة الروسية تقدم استقالتها
توضيح من المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية د.بثينة شعبان
تظاهر مجموعة مواطنين في مدينة السويداء احتجاجاً على الواقع المعيشي الصعب
«المركزي» : إصدار جديد لشهادات إيداع... والليرة تسجّل انخفاضاً غير مسبوق
الجيش يمسك بهدنة إدلب وهدوء في حلب يسبق «العاصفة»
عدوان يستهدف مطار «T4» العسكري في ريف حمص
الاحتلال الأمريكي يجري عمليات حفر وتنقيب عن الآثار السورية بمساعدة خبراء “إسرائيليين”
دير الزور .. ضحايا مدنيون جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء خروجهم بمظاهرة ضد ممارسات “قسد”
خروج المئات من أهالي إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة والجيش يصد هجوماً لـ«النصرة» ويدك مواقعها
لقاء أمني سوري تركي روسي
هدنة إدلب: هشاشةٌ لا تمنع الاستثمار
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم .. رئيس جمعية اللحامين: هذا هو الحل الوحيد لتخفيض سعرها

تشهد أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم بأنواعها، حيث وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى 12000، وكيلو لحم العجل الهبرة إلى 7500 ليرة.

وأكد رئيس جمعية اللحامين في دمشق أدمون قطيش أن التهريب هو السبب الوحيد لارتفاع سعر اللحمة الذي وصل إلى 4200 ليرة سورية للكيلو الواحد من الخروف الحي، مشدداً على أن منع التهريب خارج البلاد هو الحل الوحيد لانخفاض سعر اللحمة الحمراء.

وبيّن قطيش أن المهربين يغريهم سعر الخروف خارج البلاد والذي يبلغ 12 دولاراً للكلغ الحي منه في حين يقدر كلغ المحلي بـ 4 دولارات، لذا فإن السعر مغر سواء للمربي الذي يبيع بضعف الثمن أو للتاجر.

كما أوضح أن اللحم المفروم المباع حالياً بأسعار زهيدة ما هو إلا أمايات الفروج والدجاج المنسق أو الدجاج الفرنسي، مضيفاً أن الدجاج الفرنسي لون لحمه أحمر ولا يختلف عن اللحوم الحمراء، فيتم فرمه وبيعه على أنه خروف، كما يبيع بعض اللحامين لحم الديك الرومي على أنه لحم جدي بسعر 6 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام.

ومؤخراً، قال قطيش إن اللحام يبيع اللحوم لكنه لا يستطيع أن يأكلها بهذه الأسعار، مؤكداً أنه متضرر أيضاً من الارتفاع السعري الحاصل حالياً، فهو مستهلك بالنهاية.

وفي منتصف الشهر الفائت، صرّح رئيس جمعية اللحامين أدمون قطيش لموقع “أثر برس” بأن تهريب القطعان يتم عن طريق المناطق الساخنة وباتجاه العراق وإقليم كردستان، ومن قرية الملاحة في حماة باتجاه لبنان، مطالباً المديرية العامة للجمارك بعدم إعطاء أي بيان جمركي لنقل الأغنام باتجاه حماة وحلب وحمص.