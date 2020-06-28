بعد احتلال مقرات عملهم وطردهم منها.. موظفون في ريف الحسكة ينفذون اعتصام ضد “قسد”

بعد احتلال “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي لمقرات عملهم وطردهم منها، نفّذ العاملون في الشركة العامة للكهرباء والسورية للحبوب اعتصاماً أمام مقرات عملهم في حيي غويران والنشوة في مدينة الحسكة.





وطالب المعتصمون بضرورة وقف انتهاكات هذه المجموعات ومحاولاتها المستمرة للتضييق عليهم وتعطيل العمل الخدمي عبر الاستيلاء على المؤسسات والدوائر الخدمية التي توفر الخدمات المختلفة للمواطنين داعين إلى التراجع عن هذه الممارسات للعودة إلى مقراتهم واستئناف العمل من جديد.





وتأتي هذه الاعتصامات بعدما احتلت مجموعات من “قسد” أمس السبت مباني الشركة العامة للكهرباء والسورية للحبوب، بعد مداهمتها وطرد الموظفين معها، حيث قاموا بتحويلها إلى مراكز عسكرية لهم، حيث نقلت “سانا” عن مصادرها أن ما قامت به “قسد” هو بهدف الاستيلاء على عدد كبير من المباني المحيطة بالقاعدة غير الشرعية لقوات الاحتلال الأمريكي في الحسكة، إضافة إلى أنه تنفيذاً لأوامر الاحتلال الأمريكي بهدف تحويل المنطقة إلى عسكرية حيث رفعت علم الاحتلال الأمريكي على مقر فرع المرور سابقاً بعد أن تم إحداث مهبط للحوامات سابقاً ووضعه بالاستخدام.