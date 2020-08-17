بعد اجتماع مع ممثلي الجيش الأمريكي.."البكارة" ترفض تسليم المناطق التي سيطرت عليها

رفضت قبيلة "البكارة" العربية شمال شرق سوريا طلباً أمريكياً بتسليم الأسلحة التي قامت بمصادرتها أول أمس من مسلحين موالين لجيش الاحتلال الأمريكي كانوا قد هاجموا إحدى القرى بريف مدينة دير الزور.



وانتهت المعارك التي جرت بين الطرفين بطرد المسلحين من القرى وإعلان أبناء القبيلة سيطرتهم عليها، فيما بدأت قبيلة "العكيدات" العربية بتشكيل بنية عسكرية وسياسية لأبناء القبائل والعشائر العربية شرق سوريا.



إلى ذلك أفادت وسائل إعلام روسية في الحسكة نقلاً عن مصادر عشائرية بأن وفداً من أبناء قبيلة "البكارة" التقوا عدداً من ممثلي الجيش الأمريكي في قاعدة حقل العمر النفطية غير الشرعية، حيث رفض الوفد تسليم الأسلحة المصادرة وإعادة المواقع التي سيطر عليها أبناء القبيلة في قرية "جديد بكارة" يوم السبت.



وبحسب المصادر فإن وفد قبيلة "البكارة" جدد طرح مطالبه ومطالب القبائل العربية الأخرى بضرورة طرد ميليشيا "قسد" من المنطقة، وإطلاق سراح المعتقلين في سجونها فوراً وعدم التدخل في شؤون القبائل العربية والكشف عن هوية من قام بعمليات الاغتيال التي استهدفت وجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة.



وتشهد مناطق الريف الشرقي من دير الزور حالة من التوتر والاستنفار الأمني من أبناء قبيلتي "العكيدات" و"البكارة" وذلك لمواجهة أي تصعيد عسكري من قبل الجيش الأمريكي وميليشيات " قسد" الموالية له.