بعد إغلاقه…فضح الطريقة التي كان يقوم بها صاحب مستودع لغش وتزوير تعبئة المياه المعدنية!

ضبوطات نوعية وإغلاقات كثيرة نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أواخر الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي، حيث تم تنظيم ضبط تمويني بحق مستودع في منطقة جرمانا بمخالفة الغش والتزوير بتعبئة المياه المعدنية، إذ التاجر المخالف يقوم بتعبئة مياه الشرب في عبوات بلاستيكية تحمل ماركة «بقين» وإعادة ختمها ووضع تاريخ صلاحية جديد عليها وتم حجز الأدوات المستخدمة في عملية الغش التي تتضمن عبوات فارغة ولصاقات، وجهاز فلترة مياه وأغلق المستودع بالشمع الأحمر.

كما قامت المديرية بحجز سيارة في منطقة جرمانا محملة باللحوم الحمراء بكمية 23 رأس غنم أنثى العواس ومن دون أختام يقوم صاحبها بذبحها خارج المسلخ ونقلها بسيارة غير مبردة وتمت إحالة المخالف للتحقيق.

كما قامت المديرية بإغلاق معمل للبوظة في محافظة السويداء بعد سحب عينة منه وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وتم رفع اقتراح للمحافظ بتمديد مدة الإغلاق إلى 15 يوماً، إضافة إلى اغلاق معمل ألبان وأجبان في منطقة ريف دمشق بعد سحب عينة من الحليب وتبين أنها مخالفة لكونها غير مقبولة جرثومياً وغير صالحة للاستهلاك البشري.



المصدر : تشرين