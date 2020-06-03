بعد إغلاق دام لأشهر.. لبنان يعيد فتح حدوده مع سورية مؤقتاً

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، اتخذت معظم دول العالم إجراءات احترازية عدة للحد من تفشي الفايروس، مثل وقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية، لكن اليوم ومع بدء التخفيف من الإجراءات، أعلنت السلطات اللبنانية عن إعادة فتح الحدود البرية مع سورية.



ووفقاً لموقع الأمن العام اللبناني، فإن الحدود سيتم فتحها عبر معبري المصنع والعبودية، وذلك اليوم الثلاثاء، ويوم الخميس المقبل فقط للرعايا اللبنانيين في سورية الراغبين بالعودة إلى بلادهم.



وجاء في بيان الأمن العام ما يلي: “استناداً الى مقررات مجلس الوزراء اللبناني المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ 2/6/2020 و4/6/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط المتواجدين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان”.



تجدر الإشارة إلى أن قرار فتح الحدود لاقى ترحيباً من قبل الرعايا الراغبين بالعودة إلى لبنان وسط آمال بإعادة فتح الحدود من قبل الجانبين اللبناني والسوري بشكل دائم كالمعتاد.