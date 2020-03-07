بعد إطلاقها رسميا… كيف تفعل خاصية "الوضع الليلي" في واتسآب؟

أعلن تطبيق واتسآب هذا الأسبوع، عن إطلاق ميزة الوضع الليلي بشكل رسمي والتي بدأت تتاح للمستخدمين تدريجيا على أجهزة آيفون وأندرويد حول العالم.



الميزة، التي تعد الأكثر طلبا في التطبيق، مصمَمة لتقليل إجهاد العين في بيئات الإضاءة المنخفضة، ولا تحل محل الوضع الحالي، ولكنها متاحة كخيار لمن يرغب في استخدامها.



وأصبحت الميزة الجديدة طلبا أساسيا لمستخدمي التطبيقات الألكترونية على على مدار العام أو العامين الماضيين.



كيفية تشغيل الوضع الليلي؟



افتح الخيارات الإضافية.



اضغط على "إعدادات" (Settings).



اختر "الدردشات" (Chats).



اضغط على "المظهر" (Theme). اختر "داكن" (Dark).



كان متحدث رسمي باسم "واتسآب" قال الثلاثاء الماضي إن التحديث سيتم نشره "في الأيام المقبلة"، لذلك إذا لم يكن متاحا على الفور، فتحقق مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وفي حال لم يصل التحديث الجديد إلى هاتفك، فيمكنك استخدام وضع "داكن" من خاصية "خلفية الشاشة".



يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.