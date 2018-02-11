بعد إسقاط مقاتلتها في سوريا.. الكيان الصهيوني يرفع "حادث الدرون الإيراني" إلى مجلس الأمن

طالبت إسرائيل مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بإنهاء ما وصفته بـ"الاستفزازات الإيرانية" في الشرق الأوسط، متهمة طهران بانتهاك القرارات الأممية.





وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في رسالة بعثها لمجلس الأمن، حسب ما نقلته صحيفة "هآرتس": "هذه ليست المرة الأولى التي نحذركم فيها من الإجراءات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، التي تتخذها إيران".





وأضاف دانون أن حادث اختراق طائرة مسيرة إيرانية للمجال الجوي الإسرائيلي يؤكد على أن هذه الإجراءات الخطيرة تمثل حقيقة، مشددا على أن إسرائيل ستدافع عن مدنييها ولن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها.





وتابع دانون في رسالته أن إيران "تنتهك قرارات مجلس الأمن"، ودعا المجلس إلى "إدانة هذه الخطوة الخطيرة وإنهاء الاستفزازات الإيرانية".





وكانت إسرائيل قد أعلنت، صباح اليوم السبت، عن اعتراض طائرة إيرانية بلا طيار بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي، وشنت ضربات جوية ضد أهداف قالت إنها إيرانية في سوريا، فيما ذكر ناشطون سوريون أن الغارات استهدفت قاعدة T4 الجوية قرب مدينة تدمر وسط سوريا.





وردت الدفاعات الجوية السورية على المقاتلات الإسرائيلية وتمكنت من إسقاط مقاتلة من نوع "F-16"، الأمر الذي أكدته إسرائيل، مضيفة أن طيارايها قفزا من الطائرة وأصيب أحدهما بجروح خطيرة، لكن وزارة الدفاع السورية قالت إنها استطاعت تدمير أكثر من طائرة إسرائيلية.





وشنت إسرائيل بعد ذلك ضربات مكثفة على سوريا، معلنة أن القصف طال 12 هدفا منها 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف إيرانية قرب دمشق.





من جانبها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي دور لها في إرسال الطائرة المسيرة إلى شمال إسرائيل أو إسقاط المقاتلة الإسرائيلية.



