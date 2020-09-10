بعد إخماد 56 حريق.. زراعة اللاذقية: إحصاء المساحات المحروقة والمتضررين لتعويضهم

أكد مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك أن المديرية كلفت فرق المساحة التابعة للمديرية بالكشف عن مساحات الأراضي الزراعية والحراجية التي تضررت نتيجة الحرائق المتتالية التي اندلعت في المحافظة منذ الخميس الماضي وحتى تاريخه.



وقال خير بك : “تم تكليف الفرق بإعداد قوائم بأسماء المزارعين الذين تضررت أراضيهم نتيجة الحرائق في المناطق التي تتداخل فيها الأراضي الحراجية مع الأراضي الزراعية”، مبيناً أنه من المتوقع أن تنتهي فرق المساحة من عملها مطلع الأسبوع القادم.



وأشار خير بك إلى أنه بعد إحصاء المساحات المتضررة، يتم طلب رجاء التعويض للمزارعين الذين تضررت أراضيهم المزروعة بالأشجار المثمرة، وتابع: “بالنسبة للمساحات الحراجية والغابات فإن اللجان الفنية تقرر طريقة التعامل معها حسب قوة الحريق”، موضحاً أنه إذا كان الحريق سطحياً فإن الأراضي تترك لتتجدد طبيعياً، أما إذا كان الضرر كبيراً فإنه يتم استصلاحها وإدراجها ضمن خطط التحريج لإعادة تحريجها.



وبيّن خير بك أن المحافظة شهدت منذ الخميس الماضي وحتى تاريخه 56 حريقاً زراعياً وحراجياً كان أخطرها حريقي البسيط ومحمية الأرز والشوح، وقد تم التعامل معها جميعاً من قبل فرق إطفاء الزراعة بمؤازرة من فوج الاطفاء والدفاع المدني، مؤكداً أنه رغم خسارة ١٥٠ هكتار من مساحة المحمية غير أن غابة الأرز لم تتأثر.



ولفت مدير زراعة اللاذقية إلى أن سبب الحرائق التي اندلعت في الآونة الأخيرة في ريف المحافظة هو التحريق الزراعي مشيراً إلى أن درجات الحرارة العالية تسببت الأسبوع الماضي بحريق حماة حيث عملت الرياح الشديدة على امتداده بسرعة كبيرة.



باسل يوسف