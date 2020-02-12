بعد أن كانت 3 أيام.. محروقات تخفض المدة بين وصول الرسالة واستلام أسطوانة الغاز

أعلنت شركة محروقات في وزارة النفط والثروة المعدنية عن تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي من 72 ساعة إلى 48 ساعة، من أجل التسريع في دور الحصول على الأسطوانة.



وأصدرت الشركة بيان أكدت فيه أنه سيتم تزويد كافة المعتمدين لمادة الغاز بأقرب فترة من أجل الإسراع أيضاً في دور حصول المواطنين على مخصصاتهم.



وبيّنت الشركة أنه منذ بداية تطبيق آلية التوزيع الجديدة مطلع شباط الجاري تم بيع 81% من الأسطوانات التي تم تخصيصها، كما جرى إعادة توجيه الرسائل إلى مواطنين جدد.



ووفقاً للشركة فإن سبب وجود عدد كبير من المواطنين لم تصلهم رسائل نصية بعد، يعود إلى نقص التوريدات في الفترة الماضية نتيجة الحصار واستهداف المنشآت النفطية، ولكن اعتباراً من اليوم بدأت تصل النواقل وسيلمس الجميع فرقاً.



وأكدت النفط أنه تم توجيه كافة المعتمدين للاستمرار بالعمل يوم الجمعة وفي العطل الرسمية، كونها ضمن المدة المحددة لاستلام الأسطوانة، لافتةً إلى عدم قدرة المعتمد على التصرف بأي أسطوانة كونها محجوزة لشخص محدد.



وفي حال بقاء أسطوانات غير مستلمة من أصحابها، يتم إرسال رسائل جديدة لمستحقين جدد بعد انتهاء الـ 48 ساعة، كما يمكن للشخص الذي لم يتمكن من استلام أسطوانته مراجعة المعتمد وطلب تفعيل دوره من جديد.



ومؤخراً، أوضح مدير عمليات الغاز في وزارة النفط أحمد حسون لمراسل “أثر برس” أن التاريخ الظاهر على تطبيق البطاقة الذكية “وين” لموعد استلام أسطوانة الغاز المنزلي هو تاريخ وهمي تضعه شركة تكامل، أما الرسالة التي تصل عبر الموبايل لاستلام الأسطوانة مع اسم المعتمد فهي النظامية.