بعد أن رفعتها 100%..السورية للطيران تقدم حسماً على تذاكرها للقامشلي لخمس فئات
أصدرت مؤسسة الطيران العربية السورية تعميما حددت به الشرائح التي تحصل على حسم خلال رحلات المؤسسة لمقطع (دمشق ـ القامشلي ـ دمشق).
وذكرت المؤسسة أن هذه الشرائح تشمل:
1ـ حملة بطاقات الشرف بنسبة حسم 75%.
2ـ العسكريين بنسبة حسم 75%.
3ـ المعاقين ومرافيهم إن وجدوا بنسبة حسم 65%.
4ـ الطلاب بنسبة حسم 45%.
5ـ المريض المزمن ومرافقة إن وجد نسبة حسم 50%.
على أن يتم إرفاق كافة الثبوتيات اللازمة عند إصدار التذاكر، حيث تطبق الحسوومات المذكورة أعلاه على التذاكر المصدرة للسفر بين دمشق والقامشلي فقط وذلك اعتباراً من تاريخ 21/ 12/ 2017.
وكانت مؤسسة الطيران العربية السورية قد رفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 100% مؤخرا، حيث وصلت تسعيرة التذكرة للشخص الواحد والبالغ على حد تعبيرهم إلى 40 ألفاً و7 ليرات سورية من القامشلي إلى دمشق وبالعكس.
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