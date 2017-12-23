بعد أن رفعتها 100%..السورية للطيران تقدم حسماً على تذاكرها للقامشلي لخمس فئات

 

أصدرت مؤسسة الطيران العربية السورية تعميما حددت به الشرائح التي تحصل على حسم خلال رحلات المؤسسة لمقطع (دمشق ـ القامشلي ـ دمشق).

وذكرت المؤسسة أن هذه الشرائح تشمل:

1ـ حملة بطاقات الشرف بنسبة حسم 75%.

2ـ العسكريين بنسبة حسم 75%.

3ـ المعاقين ومرافيهم إن وجدوا بنسبة حسم 65%.

4ـ الطلاب بنسبة حسم 45%.

5ـ المريض المزمن ومرافقة إن وجد نسبة حسم 50%.

على أن يتم إرفاق كافة الثبوتيات اللازمة عند إصدار التذاكر، حيث تطبق الحسوومات المذكورة أعلاه على التذاكر المصدرة للسفر بين دمشق والقامشلي فقط وذلك اعتباراً من تاريخ 21/ 12/ 2017.

وكانت مؤسسة الطيران العربية السورية قد رفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 100% مؤخرا، حيث وصلت تسعيرة التذكرة للشخص الواحد والبالغ على حد تعبيرهم إلى 40 ألفاً و7 ليرات سورية من القامشلي إلى دمشق وبالعكس.

 

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