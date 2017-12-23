بعد أن رفعتها 100%..السورية للطيران تقدم حسماً على تذاكرها للقامشلي لخمس فئات

أصدرت مؤسسة الطيران العربية السورية تعميما حددت به الشرائح التي تحصل على حسم خلال رحلات المؤسسة لمقطع (دمشق ـ القامشلي ـ دمشق).

على أن يتم إرفاق كافة الثبوتيات اللازمة عند إصدار التذاكر، حيث تطبق الحسوومات المذكورة أعلاه على التذاكر المصدرة للسفر بين دمشق والقامشلي فقط وذلك اعتباراً من تاريخ 21/ 12/ 2017.

على أن يتم إرفاق كافة الثبوتيات اللازمة عند إصدار التذاكر، حيث تطبق الحسوومات المذكورة أعلاه على التذاكر المصدرة للسفر بين دمشق والقامشلي فقط وذلك اعتباراً من تاريخ 21/ 12/ 2017.